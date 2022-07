Croazia, grosso incendio in Dalmazia: distrutte le abitazioni, fuga e paura

Paura in Croazia. Un incendio di vaste dimensioni nei pressi di Zaton, località di villeggiatura della Regione di Sebenico e Tenin, ha distrutto alcune abitazioni e una chiesa nonché numerosi ettari di oliveti e vigneti. I soccorsi sono giunti da vari distaccamenti. Molte persone spaventate sono in fuga.

No deaths ....but at least 20 houses burned and hundreds of people evacuated....Zaton and Raslina in Sibenik County 👇 pic.twitter.com/8NxDuyC7cM