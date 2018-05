LEGGI ANCHE

In Croazia un calciatore di 32 anni è morto oggi sul terreno di gioco per un malore accusato durante una partita di categoria minore fra le squadre del Nafta di Kozarice e Naprijed di Krapje.Come ha riferito il portale Novska.IN, al minuto 12' dell'incontro, il giocatore del Nafta si è improvvisamente accasciato al suolo. Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo da parte dei compagni e di una equipe di sanitari prontamente accorsi, il calciatore è deceduto in campo.