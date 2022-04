La Crimea non vuole profughi per non occupare alberghi e case vacanza: «Ora arrivano i turisti per l'estate»

«Niente profughi, grazie. Tra poco arriva l'estate». Più o meno in questi termini la Crimea ha chiesto ufficialmente di non essere considerata tra le aree dove far arrivare i profughi che cercano di scappare dalla guerra in Ucraina e più in particolare dalle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. L'obiettivo è quello di non occupare alberghi e case vacanze in vista della sempre frequentata stagione estiva che vede la penisola sul Mar Nero tra le mete preferite dei bagnanti.

La richiesta della Crimea sui profughi

La richiesta, riferisce l'agenzia Tass, è stata avanzata dal ministero per le situazione di emergenza della Repubblica di Crimea, federata alla Russia. Il ministero, si legge in una nota, fa notare che «in Crimea è in preparazione la stagione turistica, quando è prevista l'occupazione massima» delle strutture di accoglienza. Per questo «chiede di non considerare l'assegnazione di quote di profughi». Fin dai giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina, è stata avviata un'operazione per l'evacuazione di centinaia di migliaia di residenti nei territori di Donetsk e Lugansk verso la Russia.

