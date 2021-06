Crimea, colpi di avvertimento della Russia a nave militare britannica. Mosca: «Violate le nostre acque»

Tensione nel Mar Nero tra Gran Bretagna e Russia. Un caccia e una nave militare hanno sparato colpi di avvertimento contro il cacciatorpediniere della Royal Navy britannica HMS Defender al largo della alla Crimea. Secondo le autorità del ministero della Difesa russo, avrebbe violato le acque territoriali russe (entrando per tre chilometri) nel Mar Nero, nella zona di Capo Fiolent, per poi allontanarsi.

A statement on HMS Defender from Secretary of State for Defence, @BWallaceMP: “This morning, HMS Defender carried out a routine transit from Odesa towards Georgia across the Black Sea. 1/2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2021

Tensioni in Crimea, cosa è successo

Un SU-24 avrebbe sganciato quattro bombe a frammentazione (OFAB-250) sulla traiettoria che stava percorrendo il cacciatorpediniere mentre la nave militare ha aperto il fuoco pochi minuti dopo le 12. Secondo il ministero della Difesa alle 12:23 la nave si è allontanata. L'unità britannica, che all'inizio del mese si era distaccata da un gruppo navale nel Mediterraneo «per una missione nel Mar Nero», non avrebbe risposto all'avvertimento. Si era inoltrata due miglia all'interno delle acque territoriali russe, nel nord ovest del Mar Nero.

«Il cacciatorpediniere era stato avvertito che sarebbero state usate armi se avesse oltrepassato il confine della Federazione Russa. Non ha reagito all'avvertimento», ha spiegato il ministero della Difesa. L'attaché militare presso l'ambasciata britannica a Mosca è stato subito convocato: «In relazione alla violazione del confine di stato della Federazione Russa da parte di un cacciatorpediniere della marina britannica, l'addetto alla difesa presso l'ambasciata britannica a Mosca è stato convocato presso il ministero della difesa russo», riporta la Tass.

La Gb nega colpi di avvertimento

La Gran Bretagna però nega l'accaduto. Il ministero della Difesa britannico ha spiegato che non ci sono stati colpi di avvertimento da parte russa contro la Defender, come affermato invece da Mosca. Secondo un portavoce di Londra, la nave militare britannica «stava conducendo un innocente transito in acque territoriali ucraine nel rispetto del diritto internazionale» e non vi sarebbero stati incidenti. Secondo Mosca, al contrario, l'unità sarebbe penetrata per 3 chilometri in acque russe e costretta ad allontanarsi dal fuoco di avvertimento di una motovedetta e di un jet.

Da cosa nascono queste due versioni così diverse? L'episodio è avvenuto al largo delle coste della Crimea, un territorio che ora Mosca considera russo dopo la riannessione della penisola non riconosciuta dal Regno Unito e dell'Occidente. «Nessun colpo - si legge nella dichiarazione del portavoce britannico diffusa via Twitter dal ministero della Difesa - è stato sparato contro la Defender. L'unità della Royal Navy stava conducendo un passaggio innocente attraverso le acque territoriali ucraine nel rispetto del diritto internazionale».

Nella dichiarazione si fa cenno a «manovre militari» in corso nella stessa zona del Mar Nero da parte delle forze russe, come «comunicato alla comunità marittima» da Mosca, lasciando intendere che i colpi potrebbero avere a che fare con tiri di esercitazione sparati in quell'ambito. «Nessun colpo - ribadisce comunque il portavoce - è stato sparato in direzione della HMS Defender e noi non riconosciamo l'affermazione che siano stati sganciati ordigni lungo la sua rotta».