Crimea, incendio ed esplosioni di munizioni in una base russa. Presidente dei tartari: «Attacco di precisione»

Un incendio che ha causato l'esplosione di munizioni è scoppiato questa mattina in una base militare nella Crimea annessa alla Russia. A renderlo noto il ministero della Difesa russo, senza specificare la causa dell'incendio.

Putin e il bonus "madre eroina": 16mila euro a chi partorisce e cresce dieci o più figli

APPROFONDIMENTI SCENARI Putin, l'elite russa negozia la pace con l'Occidente alle... MONDO Putin: presto missili ipersonici Tsirkon alle truppe MOSCA Putin e il bonus "madre eroina": 16mila euro a chi...

Crimea, Dzhankoy



Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022

L'incendio è scoppiato è scoppiato intorno alle 3.15 in in un deposito temporaneo di munizioni di una base russa nel distretto settentrionale di Dzhankoy, ha precisato il ministero in un comunicato, citato dalle agenzie di stampa russe. Secondo il governatore della Crimea, Sergei Aksionov, due civili sono rimasti feriti.

Wagner, i mercenari russi traditi da una foto su Telegram e colpiti dai missili Himars in Donbass

La rivendicazione

Secondo Ukrinform, il presidente del Mejlis dei tartari di Crimea, Refat Chubarov, ha scritto su Facebook: «Dalla Crimea temporaneamente occupata arrivano notizie: un attacco di precisione contro l'unità militare degli orchi nel villaggio di Qalay (attualmente noto come Azovske) nel distretto di Dzhankoi», ha scritto Chubarov.