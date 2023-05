Crimea, deraglia un treno che trasportava grano. «L'esplosione dovuta a un attentato»

Un treno che trasportava grano è deragliato a Simferopoli, in Crimea.

Il deragliamento è stato causato da «interferenze di estranei»: lo ha hanno reso noto in un comunicato le ferrovie della Crimea, come riporta il Guardian. In precedenza il canale Telegram Baza, che ha legami con i servizi di sicurezza russi, aveva riferito di un'esplosione su una linea ferroviaria. «Un'esplosione sulla ferrovia nel distretto di Simferopoli in Crimea si è verificata alle 8:20 del mattino (le 7:20 in Italia). A seguito dell'incidente, cinque vagoni ferroviari che trasportavano grano sono deragliati. La circolazione dei treni sulla tratta Simferopol-Sevastopol è stata sospesa», scrive il media indipendente russo Baza sul suo canale Telegram, come riporta Ukrinform.

Esplosione in Crimea presso Bakhchisaray 💥💥Deraglia un treno. 🚅

Traffico ferroviario interrotto tra Simferopoli e Sebastopoli.https://t.co/QryFdtjb6i — FellaJoze JJ Jechich 🇮🇹 🇺🇦 🇵🇱 ⚔️NAFO (@JozeJechich_JJ) May 18, 2023

L'attentato è avvenuto vicino al villaggio di Chystenke e l'esplosione, che ha provocato un grande cratere, ha danneggiato circa 50 metri di binari. Nel complesso sono deragliati otto vagoni, cinque dei quali si sono ribaltati.