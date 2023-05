Due uomini salgono sulla cupola del Cremlino poco prima dell'arrivo dei due droni. No. Non è una fake news. Ma sono le immagini riprese dalle telecamere che mostrano particolari inquietanti sul presunto attentato a Putin. Che si sia trattato veramente di un attacco?

Droni su Mosca, l’ipotesi messinscena e la pista degli oligarchi: cos'è il “false flag” e perché conviene a Putin

La segnalazione

«Chi sono queste persone e perché salgono sul tetto del Cremlino giusto prima dell'esplosione?». Lo scrive su twitter il consigliere del ministero ucraino dell'Interno Anton Gerashchenko, allegando il video.

Who are these people and why were they coming up the Kremlin roof right before the explosion? pic.twitter.com/qVoCJUZHwb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023

I due droni, scrive in un altro tweet citando i media russi, sono arrivati a 16 minuti di distanza. Il primo alle 2:27 ora di Mosca è esploso sopra il palazzo del Senato incendiando il tetto, il secondo è arrivato alle 2:43 e i frammenti sono caduti sugli edifici del Cremlino.

Il sistema di difesa

La Russia ha chiaramente previsto un qualche tipo di attacco alla sua Capitale. Come riportato da The War Zone, sono stati installati sistemi di difesa aerea Pantsir in cima ad almeno due diversi edifici governativi a Mosca (compreso il quartier generale del Ministero della Difesa a gennaio).

There are a few photos and videos popping up showing a Pantsir anti-aircraft system on some Moscow buildings. This one is on top of the Ministry of Defense headquarters on the Frunze Naberezhnaya (not to be confused with the older Znamenka 19 MoD HQ).https://t.co/8dxFdhvr4H pic.twitter.com/MPtzMO2s5N — Aric Toler (@AricToler) January 19, 2023

I sospetti sui servizi segreti russi

Attacco pianificato dai servizi segreti russi? Sono i sospetti e le ipotesi delle ultime ore, rilanciate in particolare dalle televisioni ucraine. «Secondo quanto riferito - scrive sempre Gerashchenko su twitter -, questi sono i servizi segreti russi in cima al palazzo del Senato al Cremlino dopo l'attacco della scorsa notte. Per riparare il buco o in attesa di un altro attacco?».

Reportedly, these are Russian secret services on the top of the Senate palace in the Kremlin after last night's attack.



Fixing the hole or waiting for another strike? pic.twitter.com/DrQgLaAuaZ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023

«Operatori di droni»

C'è poi un'altra strada (anche se più fantasiosa) su chi siano gli uomini che si arrampicavano sulla Cupola del Cremlino. Ed è quella che ritiene che siano gli operatori dei droni che sono stati neutralizzati dal sistema di difesa russo. Difficile però che sia davvero così. Anche perché si vede chiaramente che si fermano al momento dell'esplosione.

The Kremlin attacked the Kremlin. Two men can be seen on the roof (left side) just before the explosion. Probably the drone operators. No way Ukrainians climbed the Kremlin roof. This was an inside job done by russia. pic.twitter.com/VCUpOJNvEe — meat lady (@meatlady4) May 4, 2023

Le tecnologie contrabbandate

Le spie russe potrebbero aver usato anche materiale di contrabbando. Un'azienda registrata sul territorio di Mosca è infatti stata scoperta per aver preso delle tecnologie europee per sviluppare armi ipersoniche (e non solo). Per un totale di quasi 1 milione di dollari. A riportarlo il Financial Times. Il rapporto identifica la Trading House Treydtuls come l'acquirente di 22 tonnellate di attrezzature dalla Germania lo scorso anno per un costo di $ 554.000.