Sull'aereo senza mascherina: Londra cancella tutti i voli Tui per Zante

Nuovo stop a tutti i collegamenti aerei fra il Regno Unito e l'isola greca di Zante da parte della compagnia Tui, vettore legato all'omonimo tour operator multinazionale anglo-tedesco, dopo il caso di un volo di ritorno a Cardiff, in Galles, su cui la settimana scorsa hanno viaggiato almeno 7 persone rivelatesi poi positivi al coronavirus.

Tutti senza mascherina sul volo Tui, sette positivi. La stampa inglese: «Aereo pieno di covidioti»

La cancellazione è stata annunciata oggi ed è tempo indeterminato. La vicenda del volo Tui 'incriminatò aveva suscitato polemiche per il mancato uso della mascherina da parte di numerosi passeggeri - denunciati come «covidioti egocentrici» da altri viaggiatori - e le accuse alla stessa compagnia per l'atteggiamento dell'equipaggio, che non avrebbe fatto nulla per imporre il rispetto delle regole precauzionali a bordo. Il governo britannico sta intanto valutando di reintrodurre la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque arrivi o rientri in tutto il Regno dalla Grecia (come dal Portogallo) a causa dei dati su una ripresa di contagi in loco. Quarantena già ripristinata dalle autorità locali di Scozia e Galles.

