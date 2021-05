Covid, trovato il progenitore del virus: le sue varianti presenti già da ottobre 2019 in tutto il mondo

Trovato il progenitore del virus responsabile della pandemia di Covid-19. Si chiama proCoV2 e le sue varianti circolavano in tutto il mondo già nell'ottobre 2019. Lo rende noto uno studio della Temple University di Philadelphia pubblicato sulla rivista Molecular Biology and Evolution. I ricercatori, guidati da Sudhir Kumar, si sono messi sulle tracce genetiche del coronavirus e, risalendo indietro nel tempo sulla base delle mappe genetiche, hanno scoperto che molti membri della famiglia di quello che sarebbe diventato il virus SarsCoV2 erano già presenti in tutto il mondo mesi prima rispetto ai casi identificati a Wuhan a dicembre 2019.

APPROFONDIMENTI UE Vaccino, Ema valuta Pfizer per fascia d'età 12-15 anni L'ESPERTA «Il Covid finirà molto presto, è una questione... SALUTE Takis, partita la sperimentazione del nuovo vaccino italiano

Varianti Covid, un anticorpo sperimentale potrebbe neutralizzarle: lo studio

La ricerca, basata sull'epidemiologia genetica, ha permesso di stabilire che il progenitore del virus SarsCoV2 è nato in Cina, dove ha dato origine a una famiglia di coronavirus che si è diffusa in tutto il mondo, nella prima fase della pandemia; di questi numerosi 'nipoti' farebbe parte il ceppo che ha innescato il primo focolaio di Wuhan. Secondo gli studiosi il virus aveva già provocato in Cina delle infezioni 6-8 settimane prima dei casi di dicembre 2019. «Gli eventi di dicembre a Wuhan - commenta infatti Kumar - hanno rappresentato il primo evento di superdiffusione di un virus, che aveva tutti gli strumenti necessari per provocare una pandemia».