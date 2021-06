Covid, in Vietnam test a tutti residenti nella Capitale per fermare impennata di contagi e "variante ibrida"

Continua l'emergenza Covid in Vietnam dove le autorità si trovano a fronteggiare la nuova "variante ibrida" emersa negli scorsi giorni. A tal fine l'intera popolazione della capitale Ho Chi Min City verrà ai test per il coronavirus, oltre ad introdurre ulteriori misure di distanziamento sociale. Lo riferisce la Bbc.

Nei giorni scorsi li governo vietnamita ha messo in guardia sulla comparsa di una nuova variante che risulta «molto pericolosa» a causa anche della sua capacità di diffondersi più rapidamente nell'aria, e che sarebbe una combinazione fra le varianti del vitus individuate in India e nel Regno Unito. Fino ad ora il paese asiatico è stato in grado di contenere la pandemia, contando in tutto poco più di 7.000 casi e 47 decessi, ma all'ultima impennata di contagi si attribuisce oltre la metà del totale di casi registrati.