Covid, in Venezuela centri vaccinali con Know-how italiano a Caracas

Il governo del Venezuela, impegnato a rafforzare il proprio programma di immunizzazione contro il Covid-19, ha realizzato negli ultimi tempi una apertura alla Croce rossa venezuelana a cui ha chiesto di collaborare per la creazione di 14 centri vaccinali a Caracas e sul resto del territorio nazionale. Così, con la partecipazione del Comitato internazionale della Croce rossa e della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, è stato sviluppato un piano di interventi, che ha portato come primo risultato all'approvazione, da parte del governo, di un modello di centro di vaccinazione simbolo che entrerà presto in funzione nella capitale. Ad esso si è giunti, ha spiegato Michele DeTomaso, responsabile dell'ufficio della Croce rossa a Caracas, «grazie all'intervento di un team della Croce rossa italiana composto da un esperto in logistica, un medico ed un addetto alle relazioni internazionali, che ha messo a frutto la grande esperienza maturata in Italia per questo settore».

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Venezuela, da Cina 1,3 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Maduro:... L'ALLARME Covid, Cuba in piena emergenza: «È uno dei momenti... L'ACCUSA Covid, Bolsonaro: «Brasile tra i Paesi con minor numero di...

Covid, Cuba in piena emergenza: «È uno dei momenti peggiori della pandemia»

«La tenda che sarà utilizzata per il centro vaccinale di Caracas - ha indicato DeTomaso - è uno spazio di 240 metri quadrati che potrà essere pavimentato e che disporrà di spazi separati per le varie fasi prima, durante e dopo la vaccinazione. In essa opererà personale medico dispiegato dal ministero della Salute, accompagnato da volontari e operatori della Croce rossa, in una percentuale variabile, ma vicina al 50/50». Gli altri 13 centri vaccinali sul territorio nazionale, fra cui a Barquisimeto, San Cristobal e Maracaibo, ha infine detto DeTomaso, avranno lo stesso spirito di quello di Caracas, ma utilizzeranno strutture esistenti, che saranno messe di volta in volta a disposizione dalle autorità locali«.