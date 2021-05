Negli Stati Uniti le somministrazioni di vaccino sono già state 277 milioni, nel Regno Unito 57,8 milioni, in Italia siamo sopra i 29 milioni. In tutta l’Africa - 1,2 miliardi di abitanti - le iniezioni anti Covid sono state 25,8 milioni, dunque meno di quelle del nostro Paese. In Asia si sta vaccinando molto, ma c’è il caso dell’India, investita dalla fase più drammatica della pandemia. Il colosso, che pure è tra i primi produttori al mondo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati