Covid Stati Uniti, a Pasqua 277 morti: mai così pochi negli ultimi sei mesi

Gli Stati Uniti stanno uscendo dall'emergenza Covid. Lo dimostrano i dati sui decessi di domenica: con "soli" 277, gli Usa hanno fatto registrare il numero più basso di morti da coronavirus in oltre sei mesi. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, il numero totale dei decessi registrato negli Usa dall'inizio della pandemia è attualmente 555.002. Nel weekend pasquale è stato registrato anche un significativo calo dei contagi, con 36.670 nuovi casi, rispetto alla media dei precedenti sette giorni di 64.019. Il totale dei casi accertati dall'inizio della pandemia è attualmente di 30.706.531.

APPROFONDIMENTI PRIMO PIANO Vaccini, Biden: "Avevo promesso 100 milioni dosi in 100 giorni,... LA POLEMICA AstraZeneca, gli Usa fermano la produzione in uno stabilimento:... I DATI Covid, in Brasile oltre 330mila vittime: è secondo (dopo gli... COVID Covid, Disneyland riapre negli Stati Uniti, ma in Europa Pasqua... STATI UNITI Vaccini, da oggi a New York somministrazioni a chi ha 30 anni. Dal 6...

Per quanto riguarda le vaccinazioni, il Centers for Disease Control and Prevention ha riferito che i dati aggiornati a domenica indicano che nel Paese sono finora state somministrate circa 165 milioni di dosi del vaccino anti Covid.

AstraZeneca, gli Usa fermano la produzione in uno stabilimento: «Noi non avremo bisogno di questo vaccino»

Negli Usa record di 4 milioni di vaccini in 24 ore

Un successo anche la campagna vaccinazione: sabato sono state somministrate agli americani 4 milioni di dosi in sole 24 ore, un nuovo record nella campagna di vaccinazione dell'amministrazione Biden che punta a vaccinare 200 milioni di persone nei primi cento giorni del mandato del nuovo presidente. Le dosi finora somministrate negli Usa sono oltre 161 milioni. Ma nel Paese ci sono ancora forti resistenze, con un zoccolo duro No Vax soprattutto tra i repubblicani, come emerge da diversi sondaggi delle ultime settimane. Come quello condotto dalla televisione pubblica Pbs, secondo cui il 41% degli elettori conservatori ancora oggi non prevede di vaccinarsi.