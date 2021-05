Covid, Senato Usa approva legge per declassificare informazioni su origine del virus

Negli Stati Uniti il Senato ha approvato la legge per la declassificazione le informazioni relative all'origine del Covid, quando si riaccende il dibattito nel Paese sulla possibilità che il coronavirus sia stato originato in un laboratorio cinese. Presentata da due senatori repubblicani, la legge prescrive che il direttore della National Intelligence entro 90 giorni autorizzi la divulgazione di «ogni possibile informazione relativa al potenziale collegamento tra l'istituto di virologia di Wuhan e l'origine del coronavirus». «Il popolo americano ha il diritto di essere informato sulle origini del Covid - ha detto in aula uno dei senatori sponsor della legge Josh Hawley, grande alleato di Donald Trump al Congresso - hanno il diritto di sapere come questa terribile pandemia abbia devastato il mondo ed il nostro Paese, come sia iniziata e quale sia il ruolo della Cina».

APPROFONDIMENTI USA E CINA «Il virus ha avuto origine da un laboratorio cinese, nessun... LA SCOPERTA Effetti collaterali vaccino Astrazeneca, ricercatori scoprono la... ARGENTINA Morta a 22 anni di Covid dopo ore di attesa per il ricovero: la madre... ROMA Viaggi tra green pass, vaccini, tamponi e quarantena: come prepararsi...

«Il virus ha avuto origine da un laboratorio cinese, nessun dubbio»: l'accusa di Trump

La legge chiede in particolare che vengano divulgate le informazioni riguardo all'attività del laboratorio di Wuhan, dei programmi di ricerca per l'esercito cinese e le notizie relative ai ricercatori cinesi che sarebbero stati ricoverati nell'autunno del 2019 con sintomi riconducibili al Covid, secondo quanto rivelato dai media americani nei giorni scorsi. Ieri il presidente Joe Biden ha ordinato all'intelligence americana di «raddoppiare i propri sforzi» per arrivare entro 90 giorni ad una conclusione definitiva sull'origine della pandemia, determinando cioè se sia stata provocata naturalmente dalla trasmissione del virus dagli animali all'uomo o se sia stata invece il risultato di un incidente di laboratorio.