Vaccini Usa: marijuana, birra e fino a 500 euro per convincere gli scettici

«Non ti vuoi vaccinare? Ti convinciamo noi». Sembra più o meno questo lo slogan di alcune aziende degli Stati Uniti, che hanno cominciato a offrire "incentivi" particolari per convincere i più scettici. Come? Con marijuana, birre, doughnuts, popcorn, lotterie con premi come un fuoristrada o ricompense in denaro sino a 500 dollari. Dopo aver vaccinato buona parte della popolazione, ora la fase più complessa: quella di raggiungere chi non è convinto, chi ha difficolt a muoversi o a trovare un appuntamento.

Il rischio è che la crescente offerta di vaccini incroci un calo della domanda. A Philadelphia, per esempio, è stato lanciato un appello per andare a immunizzarsi oggi al Pennsylvania Convention Center prima che scadano 4000 dosi extra. Nella mobilitazione a favore della campagna vaccinale sono scesi in campo grandi società come AT&T, Instacart, Target, Trader Joès, Chobani, Petco, Darden Restaurants, McDonald's e Dollar General, che offrono soldi extra ai dipendenti che si immunizzano. Ma alla gara per la promozione partecipano anche piccole attività. Come i Chagrin Cinemas a Cleveland, che offrono i popcorn gratis sino alla fine di aprile ai clienti che esibiscono la documentazione vaccinale. Lo Stato del West Virginia concede invece un bond di risparmio di 100 dollari ai vaccinati tra i 16 e i 35 anni, la fascia più difficile da convincere.