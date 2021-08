Covid, l'Ue corre in soccorso dei bisognosi: stanziati 41 mln per aiutare paesi a basso e medio reddito

L'Unione europea corre in soccorso dei bisognosi. L'Ue fornirà 41 milioni di euro per aiutare i paesi a basso e medio reddito che affrontano una crisi sanitaria, umanitaria e socioeconomica senza precedenti a causa della continua diffusione della pandemia di Covid-19 e dello squilibrio osservato nella somministrazione dei vaccini. Lo rende noto la Commissione Ue. Per aiutare i paesi dell'America Latina e dei Caraibi, del Medio Oriente e dell'Asia a far fronte alle conseguenze della pandemia, l'Ue stanziato 31 milioni di euro per l'assistenza sanitaria a favore delle popolazioni vulnerabili, per sostenere la gestione del Covid -19 casi e per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari locali nella prospettiva di una successiva recrudescenza del virus. Inoltre, 10 milioni di euro sono stanziati per aiutare il Fondo internazionale per l'infanzia delle Nazioni Unite (Unicef) a fornire vaccini per i bambini nell'ambito della riserva umanitaria Covax.

With additional €41 million announced today we will help address the immediate repercussions of #COVID19, including for vulnerable communities like the Rohingya refugees in Bangladesh and the indigenous populations of Latin America. More👇 https://t.co/csev0AfjXz — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 20, 2021

«L'Ue sta svolgendo un ruolo guida nella lotta contro la pandemia di coronavirus, in diversi modi: Team Europe è uno dei principali contributori al meccanismo Covax, che assicura che nessun paese sia lasciato indietro. Attraverso il meccanismo europeo di condivisione dei vaccini, decine di migliaia di dosi di vaccino vengono consegnate ogni settimana a chi ne ha bisogno nei paesi a basso e medio reddito. Il finanziamento annunciato oggi aiuterà ad affrontare le ripercussioni immediate del Covid-19, anche per le comunità vulnerabili come i rifugiati Rohingya in Bangladesh e le popolazioni indigene in America Latina», commenta Janez Lenarčič, Commissario per la gestione delle crisi.