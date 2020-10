Covid, Trump in ospedale: il primo bollettino medico. Al presidente somministrato l'antivirale Remdesivir

Trump ricoverato per coronavirus. «Stamane il presidente sta molto bene»: lo ha detto il medico della Casa Bianca Sean Conley in un briefing all'ospedale militare Walter Reed, dove il presidente è ricoverato per il Covid-19.





«Il suo livello di saturazione dell'ossigeno è del 96%», secondo lo staff medico, il quale ha riferito che il presidente non ha più la febbre da 24 ore. Donald Trump non è sotto ossigeno questa mattina e non ha difficoltà respiratorie o a muoversi. A dichiararlo è stato il medico del presidente americano, Sean N Dooley che ha fatto anche sapere che la first lady Melania «sta benissimo ed è casa»

Donald Trump ha detto ai medici dell'ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato per il Covid-19, che si sente bene: «mi sento come se potessi uscire di qui oggi», ha riferito il team medico, riportando le parole del presidente.

L'antivirale Remdesivir somministrato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump è il farmaco attualmente più diffuso per trattare la malattia da nuovo coronavirus. Messo a punto nel 2009 per combattere l'epatite C e poi sperimentato contro i virus Ebola e Marburg senza però ottenere i risultati sperati, dal gennaio scorso il Remdesivir ha cominciato a essere preso in considerazione come una possibile arma contro la malattia da nuovo coronavirus. A spingere in questa direzione erano stati i risultati incoraggianti osservati in laboratorio contro i 'cuginì del SarsCoV2, i virus responsabili della Mers e della Sars.

I risultati sono stati positivi al punto che, in marzo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha annunciato la prima sperimentazione clinica sui malati di Covid-19. Inizialmente il farmaco era previsto solo per le forme gravi di Covid-19, ma i risultati positivi di due sperimentazioni condotte negli Stati Uniti su pazienti con sintomi moderati o lievi hanno portato l'ente americano per il controllo dei farmaci, la Food and Drug Administration (Fda), a estenderne l'uso a tutti i pazienti ricoverati, adulti e pediatrici, indipendentemente dalla gravità della malattia. Indicazioni analoghe ci sono state anche in India, Singapore e Giappone.

Somministrato anche a Silvio Berlusconi durante il suo ricovero al San Raffaele, il Remdesivir aveva ricevuto nel giugno scorso dall'Agenzia Europea dei medicinali (Ema) la raccomandazione all'autorizzazione condizionata per il trattamento della malattia da SarsCov2 negli adulti e negli adolescenti con polmonite che richiede ossigenoterapia. Il Remdesivir è un farmaco antivirale ad ampio spettro, che agisce bloccando l'attività della polimerasi, il principale enzima utilizzato dal virus per replicarsi. Viene somministrato con iniezioni endovenose e fra i più comuni effetti collaterali finora dimostrati ci sono infiammazione del fegato e nausea.

Ultimo aggiornamento: 18:47

