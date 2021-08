Covid, Breton: «Forse necessaria terza dose in Ue, saremo pronti».

«La pandemia non è finita. Il vaccino ci protegge ma visto che ci sono ancora molti focolai e alcuni in Europa, che non ci sono ancora abbastanza vaccinati, ci sono delle varianti. Verosimilmente bisognerà proporre una terza dose. Se sarà necessario noi saremo pronti». Ad affermarlo ai microfoni della tv all news francese 'Lcì è il Commissario Ue al mercato interno e incaricato della compagna vaccinale in Europa, Thierry Breton. «I vaccini salvano vite e ci hanno permesso in Europa di riaprire i negozi, di tornare ad avere contatti sociali, di muoversi, di viaggiare e do partire in vacanza», sottolinea Breton.

Il Commissario Ue, inoltre, ricorda «che sui 6 grandi vaccini anti covid che funzionano 4 sono stati sviluppati in Europa da scienziati europei, da ricercatori europei, grazie a fondi europei. L'Europa è primo continente come vaccinazioni ed esportiamo più della metà della nostra produzione. Oggi fabbrichiamo 300 milioni di dosi al mese. Mai nella storia europea si è raggiunto un risultato del genere. In 1 anno possiamo dire di essere diventati la farmacia del mondo».