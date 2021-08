Covid, negli Stati Uniti altri 100 mila morti entro dicembre: lo studio della University of Washington

In Usa potrebbero morire di Covid quasi altre 100 mila persone entro il primo dicembre: è la proiezione di uno studio della University of Washington, secondo cui l'attuale media di 1100 morti al giorno salirà a 1400 a metà settembre, per poi calare leggermente. Ma gli esperti affermano che il bilancio di vittime potrebbe essere dimezzato se quasi tutti indossassero una mascherina negli spazi pubblici.

I dati

La pandemia torna a rialzare la testa negli Usa, dove è vaccinato solo il 60% della popolazione. Negli Stati Uniti le persone ricoverate per il Covid 19, quasi esclusivamente non immunizzate, sono oltre 100 mila: un livello che non si vedeva dallo scorso 30 gennaio. In salita anche le ospedalizzazioni pediatriche: 2.100, superando per la prima volta quota 2.000 da agosto 2020. Colpa della più contagiosa variante Delta, che sta facendo impennare i dati anche in altri Paesi, tra cui la Russia, che ha il più alto numero di morti in Europa: nelle ultime 24 ore sono stati accertati 820 decessi, il massimo in un solo giorno dall'inizio della pandemia.

Negli Usa gli ospedali sono sempre più sotto pressione e a corto di posti letto nei reparti di terapia intensiva anche se il numero delle vittime è più basso di quello di otto mesi fa, quando la media giornaliera era di 3.100, contro i 1.100 di oggi. La cifra dei ricoveri è più alta nel sud, dove ogni Stato ha una media più alta di quella nazionale. Il record spetta alla Florida, con oltre 17 mila persone in nosocomio (un numero triplicato nell'ultimo mese), seguita dal Texas, con oltre 14 mila.

Non è un caso che entrambi gli Stati siano guidati da governatori repubblicani in prima fila contro l'obbligo di mascherine e vaccini, anche a scuola: Ron DeSantis e Greg Abbott, tutti e due stretti alleati di Donald Trump e in pole nella corsa alla Casa Bianca se il tycoon non dovesse ripresentarsi. Il Sunshine ha anche il primato nazionale dei morti per Covid: 228 al giorno, con un aumento del 613% negli ultimi sette giorni. Ma nonostante questa tendenza drammatica, DeSantis ha accusato Biden di aver fallito nella promessa di mettere fine al virus, sostenendo che il presidente dovrebbe seguire la sua risposta al Covid, in particolare il «grande successo» nell'uso di anticorpi monoclonali, una terapia efficace e ampiamente disponibile ma che pochi stanno ricevendo.