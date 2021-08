Covid, in Spagna occupazione terapie intensive oltre il 20%

Sale la preoccupazione per l'aumento dei contagi in Spagna dove l'occupazione delle terapie intensive si attesta al 20,76%. È uno degli aspetti evidenziati dalla ministra della Sanità, Carolina Darias, nel corso della consueta valutazione settimanale sulla pandemia. Rispetto a ieri, sono 37 in più i pazienti gravi ricoverati negli ospedali spagnoli, mentre quelli assistiti nei reparti ordinari sono calati dello 0,09% e sono adesso 10.184.

Anche i decessi «sono aumentati» negli ultimi giorni, ha detto Darias: oggi al calcolo ufficiale da inizio pandemia ne sono stati aggiunti 73, che portano il totale a 81.844. In fase di «stabilizzazione» e con tendenza al ribasso in alcune regioni è invece la curva dei contagi, secondo la ministra della Sanità: l'incidenza dei casi registrati negli ultimi 14 giorni è passata da 653 a 633 ogni 100.000 abitanti. Il tasso di positività dei tamponi realizzati è del 15%. Intanto, il 58,6% della popolazione della Spagna (27,8 milioni di persone) ha già completato il ciclo di vaccinazione. Secondo Darias, l'obiettivo di arrivare al 70% verrà raggiunto «entro fine agosto».