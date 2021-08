Covid, in Spagna 84.000 morti da inizio pandemia: aumentati i decessi nei centri anziani

Con le 139 morti notificate oggi, sabato 28 agosto, arriva a 84.000 la cifra complessiva di vittime del covid in Spagna. Lo si apprende dall'ultimo aggiornamento del Ministero della Sanità. Secondo i dati più recenti dell'Istituto degli Anziani e dei Servizi Sociali, a partire da metà luglio sono aumentati i decessi registrati nei centri anziani, uno degli effetti dell'esplosiva ondata di contagi osservata da inizio estate: solo nell'ultima settimana sono morti 149 ospiti di strutture di questo tipo.

Il fatto che quasi il 100% degli over 70 sia vaccinato con il ciclo completo ha comunque limitato considerevolmente l'impatto del virus sulla mortalità rispetto ad altre ondate. Intanto, continua la tendenza in calo dei contagi: l'incidenza di nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100.000 abitanti è ora di 264, 12 punti più bassa rispetto a ieri e 27 in meno rispetto a due giorni fa. Giù di qualche decimale anche la positività (ora al 10,26%) e i ricoveri: ora il tasso di occupazione negli ospedali da parte di pazienti covid è del 6,15% nei reparti ordinari e del 18,37% nelle terapie intensive.