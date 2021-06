Covid, in Spagna 1 su 3 ha perso almeno un conoscente

Nuovo sondaggio pubblico sull'impatto della pandemia. In Spagna una persona su tre afferma di aver perso almeno un conoscente a causa del covid: lo si apprende dal nuovo sondaggio sull'impatto della pandemia nel Paese effettuato dal Centro per le Ricerche Sociologiche (Cis), un organismo pubblico. Le persone che hanno perso qualche familiare sono il 9,8%, qualche amico l'11,2% e qualche conoscente il 33%, secondo i dati resi noti dal Cis.

Le morti di persone positive al covid notificate ufficialmente in Spagna sono 80.309. Sono diversi gli aspetti su cui questo centro sociologico ha rivolto domande ai partecipanti (circa 3.000): da quella su quante mascherine al giorno vengono usate (il 18,6% ne indossa sette diverse in una settimana), o se si crede che quando finirà la pandemia sarà possibile recuperare tutte le abitudini del periodo precedente (il 15,7% pensa di no). Praticamente un partecipante su due ha affermato che la propria famiglia non sta soffrendo «nessuna» o «quasi nessuna» ripercussione a causa della pandemia.