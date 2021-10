Covid, in Slovacchia salgono i casi: 80% pazienti ricoverati non è vaccinato

Continua a mettere paura il Covid. In Europa l'allerta sale. In Slovacchia, nelle utlime 24 ore, si sono registrati 4.587 nuovi casi di coronavirus e alle statistiche si sono aggiunti 23 decessi. Nel paese che conta 5 milioni abitanti, dall'inizio della pandemia, sono morte 13.000 persone col Covid-19. La situazione epidemica, da qualche settimana, va peggiorando. Il numero di decessi è in aumento da settembre, dopo un precedente calo di otto mesi. I reparti Covid degli ospedali slovacchi stanno per riempirsi soprattutto nel nord e nell'est del paese, dove la copertura dei vaccini è più bassa.

L'80% dei pazienti ricoverati non è coperta dal vaccino e alla ventilazione sono collegati esclusivamente pazienti non vaccinati. Ieri negli ospedali slovacchi si trovavano 1.421 persone con Covid-19 confermato o sospetto, e cioè il numero massimo dallo scorso aprile. La copertura vaccinale raggiunge solo il 42%, quota che fa della Slovacchia uno dei paesi europei con la quota più bassa di popolazione vaccinata.