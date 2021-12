Covid in Europa: record di morti in Germania (527), nuove restrizioni in arrivo in Gran Bretagna

Il Covid spaventa ancora l'Europa. Record di morti infatti per il virus in Germania da 10 mesi. Il Paese ha registrato 527 decessi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 12 febbraio scorso, rilevano i media internazionali sottolineando comunque che sta decelerando il tasso di incidenza dei casi settimanali, calato da 432 a 427 contagi per 100 mila abitanti.

Covid in Europa, i casi in Germania e Gran Bretagna

In Gran Bretagna nel frattemo, il premier Boris Johnson sta per annunciare una serie di nuove restrizioni in Inghilterra, per arginare la diffusione della variante Omicron. Tre alti funzionari governativi hanno riferito al Financial Times che il governo ha deciso di implementare il cosiddetto Piano B, compreso l'obbligo di un passaporto vaccinale per frequentare i luoghi pubblici e una nuova ordinanza per il lavoro da casa. Secondo le fonti, il primo ministro è preoccupato dal fatto che, se non agirà ora, potrebbe pentirsi di non aver introdotto maggiori restrizioni tra un mese.

Covid, nell’Est Europa il virus arretra. «Ma i morti aumentano dove si vaccina di meno»

Super Green pass, Ricciardi: «Anche sui bus e a lavoro. Omicron preoccupa, vaccino obbligatorio se il contagio cresce»

Intanto, sempre il premier Johnson finisce sotto accusa dopo che è emerso un video in cui un anno fa alcuni suoi stretti collaboratori scherzavano sul fatto di tenere una festa di Natale a Downing Street quando le riunioni sociali erano vietate dalle regole anti-Covid. Il filmato pubblicato dall'emittente Itv mostra l'allora responsabile stampa di Johnson, Allegra Stratton, il consigliere Ed Oldfied e altro personale che scherzano su «una festa immaginaria» durante una conferenza stampa di prova il 22 dicembre, senza la presenza dei media. Interrogata dai colleghi Stratton dice: «Questa festa immaginaria era un incontro di lavoro e non era socialmente distanziato».

Downing Street continua a insistere sul fatto che non ci sia stata alcuna festa. Ma una fonte in precedenza aveva confermato alla Bbc che il 18 dicembre si era svolto un party, alla presenza di «diverse dozzine» di persone, ma non il primo ministro. Dal canto suo BoJo non ha negato che ci siano stati festeggiamenti fra numerosi funzionari a Downing Street, ha insistito tuttavia nell'affermare che erano state rispettate le linee guida allora in vigore.

L'APPELLO DI CARLO E CAMILLA - Un forte appello a chi esita nel Regno Unito a vaccinarsi contro il Covid e fare la terza dose arriva dal principe Carlo e dalla consorte Camilla. «Possiamo solo esortarvi a guardare all'evidenza dei nostri reparti di terapia intensiva», si legge in una dichiarazione diffusa dai reali dopo che loro stessi si sono sottoposti al richiamo. E continuano: «Le persone che non sono vaccinate hanno almeno 10 volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale o morire rispetto a quelle che hanno ricevuto due dosi di vaccino». Il loro appello arriva nell'anniversario della prima vaccinazione contro il Covid in Gran Bretagna. L'erede al trono e la duchessa di Cornovaglia hanno elogiato «l'ingegnosità e la determinazione» di coloro che sono coinvolti nella campagna di profilassi che ha visto più di 100 milioni di dosi somministrate da quella prima iniezione nel dicembre 2020.