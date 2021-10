Siria, morto per Covid un bimbo di 20 mesi: 144% casi in più nel nord-ovest in un mese

L'unico modo per fronteggiare il Covid è a tutt'oggi il vaccino. Tra no vax e dubbiosi l'unico grido che fanno medici e associazioni a gran voce è di aumentare le dosi nel mondo per raggiungere una vera immunizzazione di gregge, diversamente non se ne esce. Un bimbo di appena 20 giorni è morto nel nord della Siria dopo aver contratto il coronavirus. Lo rende noto Save the Children, affermando che anche una diciassettenne incinta è deceduta per complicanze riconducibili al Covid-19. L'organizzazione ha quindi ribadito l'appello a fornire ulteriori aiuti all'enclave, dove sono in aumento i casi di coronavirus e dove sono pochi i letti a disposizione nei reparti di terapia intensiva. Nell'ultimo mese, afferma Save the Children, sono stati 1.151 i morti nel nordovest della Siria per complicanze riconducibili al Covid-19, mentre i contagi sono aumentati del 144 per cento.

«È devastante il fatto che siano morti per coronavirus un bambino e una diciassettenne», ha affermato Sonia Khush, direttrice di Save the Children per la Siria. «Senza un'iniezione urgente di fondi, i casi continueranno ad aumentare e migliaia di bambini che vivono in alcune delle condizioni più terribili del mondo non avranno nemmeno l'opportunità di accedere ad alcuni dei soccorsi di base che i nostri servizi forniscono loro. Il mondo non deve distogliere lo sguardo», ha aggiunto.