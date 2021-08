San Francisco, luoghi chiusi vietati ai non vaccinati: non entreranno in bar, ristoranti e palestre anche se negativi

A San Francisco i non vaccinati non potranno entrare nei luoghi chiusi come ristoranti, bar e palestre, anche qualora dovessero risultare negativi a un test Covid. Si tratta di norme tra le più severe della nazione: dal 20 agosto i non vaccinati non potranno mangiare nei ristoranti all'interno, recarsi in bar, palestre, cinema e teatri e partecipare ad altri eventi - come i concerti - che si tengono al chiuso.

Le nuove regole, spiega il New York Times, si applicherebbero anche a chi ha effettuato un tampone con risultato negativo. «Questo è un passo importante verso il nostro recupero», ha spiegato il sindaco London Breed: «Tutti dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo vaccinarci». I lavoratori di ristoranti e bar, inoltre, hanno tempo fino al 13 ottobre per dimostrare di essere completamente vaccinati, una mossa che secondo il sindaco è stata adottata per impedire alle persone di perdere il lavoro. Mentre gli operatori sanitari e coloro che lavorano in rifugi per senzatetto, carceri e altri ambienti considerati ad alto rischio hanno tempo fino al 15 settembre.

