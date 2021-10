Covid fa strage in Russia, quasi mille morti in un giorno: Mosca città più colpita

Continua a correre il contagio di Covid-19 in Russia, dove nelle ultime 24 ore è stato confermato un numero di morti vicino al massimo storico registrato ieri. Sono infatti 924 le persone che hanno perso la vita per complicanze seguite al contagio nell'ultima giornata, contro i 929 decessi registrati ieri. Sono invece 27.550 i casi di coronavirus confermati dalla task force incaricata di monitorare l'andamento della pandemia in Russia. Il bilancio dei contagi confermati sale così a 7.690.110, mentre sono 213.549 i pazienti Covid-19 morti nel Paese. A essere maggiormente colpita è Mosca, sia per il numero dei casi confermati, 5.404 nelle ultime 24 ore, sia per i 69 decessi, come riporta l'agenzia di stampa Sputnik. Segue San Pietroburgo, con 2.418 casi e 60 morti.

