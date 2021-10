Covid, dopo 2 mesi risalgono contagi e morti. Oms: «Bisogna superare le disuguaglianze tra i Paesi»

I contagiati e i morti tornano a salire. Il Covid sta rialzando la testa e questa è la fotografia fatta dall'Oms. «Il numero di nuovi casi e morti di Covid segnalati nel mondo sta aumentando per la prima volta in due mesi, spinto dalla crescita che si registra in Europa e che supera il calo osservato in altre regioni. È questo un altro promemoria che la pandemia è tutt'altro che finita. E persiste in gran parte perché persiste l'accesso iniquo agli strumenti» per combatterla. È il monito lanciato oggi dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il consueto aggiornamento sulla situazione Covid nel pianeta.

G20, appello Oms: «Per nuovo piano Covid servono 23,4 miliardi di dollari»

«Sono stati somministrati 80 volte più test e 30 volte più vaccini nei Paesi ad alto reddito rispetto ai Paesi a basso reddito. Se le 6,8 miliardi di dosi di vaccino anti- Covid somministrate a livello globale finora fossero state distribuite equamente, adesso avremmo già raggiunto il nostro obiettivo del 40%» di popolazione coperta «in ogni Paese», ha continuato il Dg, chiedendo un impegno per il finanziamento della piattaforma Act Accelerator che punta a rendere accessibili a tutti le armi contro il virus.