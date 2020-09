Covid, boom di casi nel Regno Unito: 3mila positivi in un giorno. L'esperto: «Pandemia potrebbe durare fino al 2023»

Coronavirus: i casi nel Regno Unito aumentano di 2.988 in un giorno, il maggior incremento da maggio e l'esperto avverte che la pandemia potrebbe durare fino al 2023.

Rimbalzo di contagi da coronavirus nel Regno Unito dove nelle ultime 24 ore censite il ministero della Sanità ha registrato altri 2.998 casi, con un'impennata di oltre mille in più rispetto a ieri e un picco inedito da maggio, su un numero di tamponi assestato attorno a 175.000 al giorno. I morti quotidiani sono tuttavia scesi ad 2 - minimo assoluto da inizio della pandemia salvo un singolo giorno di agosto - fino a una somma ufficiale pari a 41.551. E calano anche i ricoveri complessivi per Covid (756 al momento nell'intero Paese) nonché il ricorso alla terapia intensiva (69 pazienti totali).





Tuttavia, i dati del governo hanno mostrato che il numero di vittime è rimasto a un livello basso, con due morti segnalate. Gli esperti inglesi avvertono la popolazione che l'epidemia di coronavirus potrebbe durare fino al 2023, quindi bisogna abituarsi a convivere con il virus e adottare tutte le cautele possibile aspettando il vaccino.

