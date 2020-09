Covid, giovane specializzanda muore a 28 anni: il suo sogno era fare il medico

Adeline Fagan aveva solo 28 anni: la giovane specializzanda di Houston ha perso la sua battaglia contro il Covid ed è morta dopo un paio di mesi dall'inizio della malattia. Adeline aveva un solo sogno: diventare un medico. Era al secondo anno di specializzazione, entusiasta di curare pazienti, finché l'8 luglio non ha cominciato a percepire i sintomi dell'influenza.

Adeline aveva sofferto in precedenza di asma e infezioni alle vie respiratorie: le sue condizioni sono precipitate finché l'8 agosto è stata intubata. Per lei però non c'è stato niente da fare. «Per noi il tempo si è fermato», ha dichiarato il padre. «Adeline - ha spiegato la sorella - sognava di diventare medico. Ha studiato molto e ce l'aveva fatta». Poi il triste epilogo.

Ultimo aggiornamento: 22:28

