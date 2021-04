Covid, in Portogallo riaprono scuole, bar e ristoranti

Il Portogallo riparte. Dopo due mesi di lockdown e un'emergenza che l'ha reso anche il Paese col tasso più alto di contagi Covid al mondo in relazione alla popolazione, hanno riaperto ieri bar e ristoranti. L'allentamento delle misure restrittive prevede tuttavia che il servizio avvenga solamente all'esterno e fino alle 22.30, mentre nei weekend e nei festivi la chiusura è anticipata alle 13. Da ieri in più i portoghesi potranno di nuovo circolare liberamente anche al di fuori del proprio distretto di residenza, senza bisogno di autocertificazioni.

Riaprono anche musei, gallerie e negozi con una superficie superiore ai 200 metri quadri, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità. Capitolo scuola: ripartono le lezioni in presenza in molte classi in tutto il Paese. L'allentamento delle misure restrittive fa seguito alla riapertura di parrucchieri e librerie decisa tre settimane fa. Le rigide misure restrittive decise dal governo a partire dal 13 gennaio sembrano aver prodotto i risultati sperati. Secondo gli ultimi dati dell'agenzia europea Ecdc, negli ultimi 14 giorni è stata rilevata una media di 60,25 contagi ogni 100mila abitanti. A gennaio, il tasso era bel oltre 1.600.

