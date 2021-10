Covid, l'Ordine Costantiniano dona 15mila mascherine all'Uganda

15mila mascherine all'Uganda. Saranno destinate al «Bujumbura Health Centre III - Ospedale San Giorgio Martire», al Centro di chirurgia pediatrica di Entebbe, progettato da Renzo Piano, realizzato da Emergency e attivo dallo scorso 21 aprile, e ai campi profughi che si trovano al confine con la Repubblica Democratica del Congo, le 15mila mascherine FFP2 che Carlo di Borbone delle Due Sicilie, fondatore dell'Ordine Costantiniano Charity onlus, donerà all'Uganda. Lo rende noto un comunicato. Carlo di Borbone ha ufficializzato la donazione nel corso di un incontro con l'ambasciatrice dell'Uganda, Elizabeth Paula Napeyok, presso la sede dell'ambasciata di Roma.

Uganda, si torna al lockdown: almeno 6 settimane di stop

«Siamo molto felici e colpiti del fatto che ci sono persone al mondo capaci di questi gesti», ha detto l'ambasciatrice ugandese. «La lentezza con la quale la campagna vaccinale procede in Africa, dove appena il 2% della popolazione ha ricevuto il siero, muove la nostra azione a concreto sostegno della tutela degli operatori sanitari in Uganda e del loro prezioso lavoro», ha spiegato Carlo di Borbone che proseguirà la sua permanenza in Italia a Monreale dove riceverà la cittadinanza onoraria e incontrerà i bambini della Casa Del Sorriso per una donazione di aiuti alimentari.