Quali sono i posti migliori e quali, al contrario, quelli peggiori dove vivere in questo periodo storico segnato dal Covid e sempre più, per fortuna, dalle misure di contenimento e contrasto della pandemia? Insomma, dov'è meglio stare, muoversi e viaggiare man mano che le riaperture prendono piede, approfittando del rallentamento del coronavirus grazie all'effetto vaccini e con i decessi proiettati verso il minimo, in ottobre, da un anno a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati