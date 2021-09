Covid, Mumbai impone restrizioni per festa Ganesh: grave rischio contagi

In India si cerca di limitare il più possibile i danni dei contagi da Covid. Le autorità di Mumbai hanno imposto severe restrizioni anti Covid in occasione della festa del dio Ganesh, maggiore evento religioso hindu dell'anno in questa città, principale centro finanziario indiano. Normalmente la festa di Ganesh Chaturthi dura almeno dieci giorni, con folle di devoti che si radunano nei pandal, grandi tendoni dove le statue del dio dalla testa di elefante vengono esposte sugli altari, fra canti ed esibizioni di danza. Al termine le statue di argilla vengono immerse in mare davanti ad una folla di milioni di persone. Quest'anno sarà proibito entrare nei pandal e gli idoli potranno essere scortati fino alla spiaggia da un massimo di dieci persone, preferibilmente vaccinate. Ogni assembramento di più di cinque persone è vietato.

Le restrizioni, da oggi al 19 settembre, sono state imposte mentre i contagi di coronavirus tornano a salire in città. Il bollettino di mercoledì registrava più di 500 casi, per la prima volta dal 15 luglio. Mumbai è stata uno dei principali focolai della seconda ondata di contagi di covid-19, quella di aprile-maggio, con punte di 11mila nuovi casi al giorno. Allora la pandemia si riaccese in tutta l'India grazie alla festa hindu di Kumbh Mela, con milioni di fedeli giunti da tutto il paese ad Haridwar, nello stato himalayano dell'Uttarakhand, per bagnarsi nel Gange. Ora le autorità temono che i contagi possano riprendere a salire in occasione di altri appuntamenti religiosi hindu: le celebrazioni di Dussehra e Durga Puja in ottobre e Diwali, la festa delle luci, a novembre. Con l'ondata della primavera scorsa, l'India è diventata il secondo paese al mondo per casi di Covid, dopo gli Stati Uniti, con oltre 33, 17 milioni di contagi e 442mila decessi.