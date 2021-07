Covid, morto bimbo di 5 anni alle Canarie, altri tre sono ricoverati. Oggi più di 1000 nuovi casi

C'è anche un bambino di 5 anni tra i decessi notificati oggi dal ministro della Salute delle Canarie a causa della pandemia Covid. Per le autorità sanitarie il sistema immunitario del piccolo non è riuscito a reggere dopo un grave deterioramento respiratorio provocato dal virus. Stando ai dati dello scorso lunedì ci sono ancora tre minori ricoverati nelle strutture ospedaliere. Il più piccolo di questi pazienti è una bambina di soli quattro anni, che si trova nel reparto Covid dell'Ospedale Materno Infantile della capitale di Gran Canaria e che ha patologie pregresse. Ieri nell'arcipelago sub tropicale, oltre al bambino si è registrata anche la morte di una donna di 90 anni, con patologie pregresse.

APPROFONDIMENTI EUROPA Variante Delta in Europa, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Olanda: la... CATALOGNA Variante Delta, situazione critica negli ospedali in Catalogna: 440... MONDO Svizzera, via le restrizioni: tutti in discoteca (senza mascherine) LE NORME Vacanze, Croazia: dal Green Pass al certificato vaccinale, ecco cosa... LE NORME Viaggi Grecia: Plf, green pass, certificato vaccinale. Ecco i... TEL AVIV Variante delta, in Israele restrizioni solo per chi non è...

Svizzera, via le restrizioni: tutti in discoteca (senza mascherine)

Covid, altri minorenni ricoverati alle Canarie

Ci sono minori tra i ricoverati anche a Tenerife. Due bambini trovano nell'Unità di sorveglianza intensiva pediatrica (Icu) dell'ospedale Nuestra Señora de Candelaria a Tenerife: uno di 5 anni e l'altro di 11 anni. Mentre un giovane di 17 anni è stato ricoverato in un altro reparto dello stesso centro sanitario.

Vacanze, Croazia: dal Green Pass al certificato vaccinale, ecco cosa serve

La nuova ondata pandemica

Intanto la situazione in Catalogna continua a preoccupare e per questo è confermato fino a data da destinarsi il coprifuoco. Le Isole Canarie hanno superato oggi per la prima volta nella pandemia i mille contagi in un solo giorno, con 1.023 casi positivi, in 24 ore battendo per la terza volta consecutiva il record di contagi. Sono quindici in più le persone ricoverate per Covid, 357 rispetto alle 342 di ieri. Sessanta invece le terapie intesive occupate, invaiate rispetto a ieri.

Variante Delta in Europa, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Olanda: la situazione dei contagi