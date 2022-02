Covid, Cdc: «Rischio morte per i non vaccinati è 97 volte più alto rispetto a chi ha ricevuto la terza dose»

Rischio di morte alto, altissimo. Le persone non vaccinate contro il Covid-19 che contraggono la malattia, corrono rischi 14 volte più alti di morire per complicazioni rispetto a chi ha avuto le due dosi di vaccino di base.

Ma i rischi di morte per i non vaccinati salgono addirittura a 97 volte in più nel confronto con chi ha ricevuto tre dosi. Lo ha detto Rochelle Walensky, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Presentando i dati raccolti a dicembre, Walensky ha osservato: «Il numero medio di morti per Covid tra i contagiati non vaccinati è stato pari a 9,7 ogni 100.000 pazienti, contro le 0,1 morti ogni 100.000 dei vaccinati con la terza dose. Ciò significa che chi non si è immunizzato ha probabilità più alte di 97 volte di perdere la vita per il Covid».