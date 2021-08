Covid, nel mondo 4,5 milioni di morti: salgono contagi in Germania e Russia

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato la soglia dei 4,5 milioni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana dall'inizio della pandemia i decessi nel mondo legati al Covid sono 4.502.268 a fronte di un totale di 216.465.714 casi di contagio. Finora, sempre secondo l'ateneo, sono state somministrate oltre 5,22 miliardi di dosi di vaccini anti Covid (5.221.901.245).

Germania, incidenza in crescita

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato 4.559 nuovi casi di coronavirus e dieci decessi. Lo ha reso noto l'Istituto Robert Koch, segnalando una tendenza all'aumento dell'incidenza del covid-19. Al momento l'incidenza è di 75,8 contagi per 100mila abitanti, ma una settimana fa era di 56,4 casi. Lunedì scorso i nuovi contagi erano 3.668 e i decessi 4. Dall'inizio della pandemia vi sono stati in Germania 3.937.106 contagi di covid-19 e 92.140 decessi.

Russia: più di 18 mila casi

In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.325 nuovi casi di Covid-19 e 792 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, ripreso dall'agenzia di stampa Interfax. In totale, dall'inizio dell'epidemia, in Russia sono stati accertati 6.901.152 casi di Covid-19.