Covid, superati i 150 milioni di casi nel mondo

La John Hopkins University continua a tenere il conto dei dati sui contagi e sulle vittime in tutto il mondo dovuti al Covid. Per quanto riguarda i casi, sono stati superati i 150 milioni (150.133.654 contagi dall'inizio della pandemia). I guariti sono stati oltre 87 milioni. I morti registrati sono 3.162.166. Il Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 575mila decessi su 32 milioni di casi.

Stop ai voli dall'India, ultimi arrivi: duecento passeggeri in isolamento

Segue il Brasile con 401mila morti su 14,6 milioni di contagi. Terzo per numero di vittime il Messico, che riporta ben 216mila morti nonostante "soltanto" 2,34 milioni di contagi. Segue l'India con quasi 205mila decessi su 18,4 milioni di casi. L'India ha registrato ieri altri 3.645 morti per Covid-19, un nuovo record per il Paese asiatico con un aumento di oltre 350 persone in pù rispetto al giorno precedente