È probabile che le misure per il contenimento del Covid-19 saranno ancora necessarie per altri due anni. Poi il virus tornerà ogni anno e sarà gestito come un'influenza stagionale, sebbene sia «una malattia completamente diversa». A dirlo è il capo ufficiale medico inglese Chris Whitty che, parlando giovedì durante un webinar della Royal Society of Medicine, ha avvertito sulla necessità di un approccio cauto per i prossimi due anni. «Abbiamo...

