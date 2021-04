Covid, le autorità chiedono di chiudere il Michigan: «La variante inglese ha cancellato l'effetto del lockdown»

Le autorità americane chideono a gran voce un lockdown totale per il Michigan, dove i casi di coronavirus sono oramai già da tempo in fortissimo aumento. Il direttore del Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, respinge quindi la richiesta del governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, di fornire un maggior numero di vaccini per fermare il focolaio. «La risposta non è necessariamente nel fornire vaccini. La risposta è chiudere, tornare a dove si era la scorsa primavera», osserva Walensky.

Fauci: «Preoccupa crescita contagi»

«Nelle ultime settimane negli Stati Uniti, dopo picchi molto alti di contagi, il plateau è stato raggiunto a livelli superiori a quelli auspicabili: si è attestato a 20-30mila contagi al giorno. Ultimamente abbiamo assistito a una risalita fino a 30, 40, 50 mila casi, e la settimana scorsa negli ultimi tre giorni sono stati 63mila. La nostra preoccupazione è che questa tendenza all'aumento possa portare a un notevole incremento del picco». È quanto dichiarato dal virologo Anthony Fauci, consigliere del presidente per le questioni sanitarie del presidente americano Joe Biden, Ospite qualche gionro fa di 'Mezz'ora in più/Il Mondo che verrà' su Rai 3.

«Una notizia incoraggiante è che il programma vaccinale degli Stati Uniti sta andando molto bene: abbiamo 62 milioni di persone completamente vaccinate e oltre 100 milioni parzialmente vaccinate. Ogni giorno ne vacciniamo 3-4 milioni - ha spiegato -. Speriamo che con il passare delle settimane l'aumento del numero dei vaccinati impedirà questa crescita ma ancora non lo sappiamo con certezza: in alcuni Stati, come Michigan, New York e New Jersey, i contagi anziché stabilizzarsi sono tornati ad aumentare, e questo è preoccupante». Secondo Fauci, anche in Europa «è possibile che responsabile dell'aumento dei contagi sia la capacità della variante inglese: magari a cancellare gli effetti del lockdown è l'aumento di trasmissibilità del virus».