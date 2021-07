Covid, mamma incinta muore al 7° mese di gravidanza: anche il piccolo perde la vita

Una mamma incinta è morta in Malesia a causa di complicanze dovute al Covid. La donna era incinta di sette mesi. Anche il bambino non ancora nato, che portava in grembo, è morto. La donna è stata identificata come una casalinga di 25 anni di Kampung Pokok Asam, Pinang Tunggal, e quello che stava aspettando sarebbe stato il suo terzo figlio. Mancavano due mesi, poi avrebbe partorito. Lascia il marito di 35 anni e due figli di tre e sei anni rispettivamente. Suo marito, un venditore di auto usate, ha detto che sua moglie ha esalato l'ultimo respiro al Sultan Abdul Halim Hospital (HSAH) dopo essere stata confermata positiva al Covid-19 sabato.

Covid, mamma incinta muore e anche il piccolo perde la vita

È stata portata d'urgenza all'ospedale e ricoverata dopo che una crisi respiratoria. «Da quando è rimasta incinta a gennaio, non ha mai avuto nessuna malattia o allergia. Sono rimasto scioccato quando ho visto che non riusciva a respirare», ha raccontato il marito a The Star. Otto ore dopo la crisi la donna è morta. Il corpo è stato portato al cimitero musulmano della moschea di Kampung Pokok Asam per la sepoltura dopo che l'autopsia è stata completata domenica pomeriggio.

