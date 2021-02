Israele vaccinerà 100 mila palestinesi che attraversano il confine per lavoro

Israele vaccinerà contro il covid-19 circa 100mila palestinesi che regolarmente attraversano il confine per lavoro. L'accordo, raggiunto con il ministero della Sanità palestinese, prevede di aprire centri per la vaccinazione ai valichi di confine fra Israele e la Cisgiordania. Israele è il paese del mondo con il maggior numero di vaccinati rispetto alla popolazione, ma è stato criticato da diverse organizzazioni umanitarie per non aver esteso il programma ai palestinesi. In Cisgiordania e nella Striscia di Gaza vivono cinque milioni di palestinesi, ma per ora sono arrivate soltanto 10mila dosi di vaccino russo Sputnik, 2mila delle quali sono arrivate giovedì nella Striscia. Israele ha donato 5mila dosi per medici e infermieri. Poter vaccinare 100mila lavoratori è un significativo passo avanti per il programma palestinese, ha detto la ministra della sanità Mai al-Kaila. L'accordo è stato raggiunto dopo un raro incontro ieri a Ramallah fra le autorità sanitarie delle due parti.

