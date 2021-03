Covid, Israele: vaccino Pfizer per 12-15enni previa approvazione. La casa farmaceutica: «Sicuro ed efficace»

Israele ha deciso di somministrare il vaccino Pfizer Pfizer/BioNTech ai giovani di età compresa tra i 12 e i 15 anni. La procedura anti-Covid dovrà essere prima approvata dalla Food and Drug Administration (Fda). Ad annunciarlo è stato sui social il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, dopo che Pfizer e Biontech hanno reso noto che il loro vaccino si è rivelato «sicuro ed efficace» negli adolescenti dai 12 ai 15 anni, precisando che la richiesta di autorizzare il vaccino per l'uso di emergenza sarà sottoposta alla Fda nelle prossime settimane. «L'annuncio della Pfizer è una notizia fantastica - ha dichiarato Edelstein, citato dal Jerusalem Post - Ora non resta altro da fare che una rapida approvazione di più acquisti di vaccini (da parte di Israele, ndr), così da poter essere pronti a vaccinare immediatamente dopo l'approvazione della Fda».

Per la prima volta da mesi non c'è alcuna località israeliana contrassegnata come rossa a causa dell'alta diffusione del covid. Lo rilevano i dati diffusi dal ministero della sanità secondo cui allo stato attuale - in presenza della campagna vaccinale - solo il 5% dei cittadini israeliani vive in zone gialle o arancioni. L'attuale tasso di positività è per la prima volta sotto l'1% (allo 0,9%) su oltre 40mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. All'inizio di marzo il tasso di positività era al 9.3%. Il Fattore R - secondo i dati del ministero - è a 0.53.

Accordo con Hamas per vaccini a Gaza

È in preparazione un'operazione internazionale per vaccinare contro il covid 7mila commercianti di Gaza che, prima della pandemia, viaggiavano spesso per affari dalla Striscia verso la Cisgiordania, passando per Israele. Lo riferisce il sito israeliano Ynet, citando fonti diplomatiche, secondo le quali le grandi linee del progetto sono state approvate da Hamas, che controllo la Striscia, e hanno anche il sostegno israeliano. Lo schema prevede che il Qatar acquisti 14mila dosi di vaccino Pfizer, che verranno somministrate in un centro di vaccinazione in territorio israeliano, al valico di Erez. Il personale medico verrà fornito da un'organizzazione umanitaria internazionale.