Covid Israele, quasi 10 mila nuovi casi con un tasso del 6.69%: accelera vaccinazione terza dose

Israele ha registrato, per il secondo giorno consecutivo, quasi 10mila (9.891) nuovi casi di Covid con un tasso del 6.69%: il più alto dell'ultima ondata dovuta alla variante Delta. I malati in totale sono 1.118, di cui 692 quelli gravi. Intanto procede a ritmo serrato la terza vaccinazione, un vero e proprio fenomeno di massa che ora include anche gli over 30: gli immunizzati con il booster sono saliti ad oltre 1milione e mezzo.

Il Magen David Adom (il Pronto soccorso) sta via via aprendo centri mobili vaccinali notturni nelle città maggiori: a Tel Aviv si registra un'alta affluenza. Gli esperti hanno indicato in 5 milioni di vaccinati con la terza dose l'obiettivo per battere la variante Delta. Nel frattempo, in vista delle prossime festività religiose di settembre, sono state reintrodotte al Muro del Pianto a Gerusalemme misure per impedire la diffusione del virus durante le preghiere collettive.