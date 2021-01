«Una volta che glielo togliamo non avrete molto tempo»: è morta così la 76enne Maria Rico. Questo è stato l'avvertimento che le hanno rivolto i medici quando l'anziana - che era in terapia intensiva a causa del coronavirus - ha chiesto che le fosse staccato il respiratore. Una richiesta che ha spiazzato i medici, che però hanno subito capito che Maria Rico voleva solo poter salutare la figlia, la 49enne Anabel Sharma: entrambe le donne erano ricoverate presso il Royal Infirmary di Leicester.

«Era molto consapevole di quello che stava per accadere e sapeva che non si sarebbe ripresa e ne aveva avuto abbastanza del trattamento», ha dichiarato Anabel Sharma. Infatti, entrambe erano positive al Covid, non riuscivano a respirare autonomamente e - a quanto pare - Maria Rico sentiva di non farcela più. D'accordo con Anabel Sharma, Maria Rico ha quindi deciso di farsi togliere il ventilatore per salutarla, ben consapevole del fatto che così sarebbe morta prima.

L'ultimo saluto

Sono stati dei momenti «strazianti», ha raccontanto la figlia di Maria Rico, ma che hanno permesso all'anziana di andarsene circondata dall'affetto dei suoi cari. Nonostante il coronavirus. «Ci ha detto che non aveva paura di morire, che era pronta. Mi ha detto che dovevo lottare duramente perché avevo i bambini a casa»​, queste le parole della figlia Anabel, che era ricoverata al suo fianco, anche lei con il casco che la aiutava a respirare. «Abbiamo avuto circa cinque minuti con lei quando era in grado di parlare, poi ha perso conoscenza», ha rivelato la 49enne.

All'ultimo saluto della madre anziana ha assistito anche Susana, la sorella di Anabel Sharma, che ha potuto essere presente con le dovute protezioni. «Le abbiamo tenuto la mano fino al suo ultimo respiro. Le due donne hanno poi dichiarato che «dà conforto sapere che siamo state in grado di stare con lei e so che ha portato conforto anche a nostra madre». Poi la signora Sharma ne ha approfittato per rivolgere un appello alle persone che ancora non hanno avuto il Covid: «Vorrei chiedere alle persone di seguire tutte le precauzioni e pensare agli altri».

