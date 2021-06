India, meno di 85.000 nuovi casi: è il dato più basso degli ultimi 70 giorni

L'India vede la luce in fondo al tunnel. Difficile dirlo con ancora 84.332 nuovi casi (i dati dell'ultimo bollettino), eppure questi sono i numeri migliori negli ultimi 70 giorni, come sottolinea su Twitter il ministero della Salute, dopo la terribile accelerazione dell'ondata di contagi nelle scorse settimane. È il quinto giorno consecutivo, aggiunge il ministero, che vengono diagnosticati meno di 100.000 casi in 24 ore.

Resta alto però il dato sui decessi, anche per gli aggiornamenti dei bollettini che arrivano dagli stati del gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone. Come riporta Ndtv, nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 4.002 ma il dato viene attribuito alle comunicazioni aggiornate dallo stato di Maharashtra che da solo ha riportato 2.213 decessi. Il bollettino ufficiale sale così a 29.359.155 casi con 367.081 morti dall'inizio della pandemia. I casi attivi sono 1.080.690, mentre sono 27.911.384 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus.