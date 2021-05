Covid, in India numero reale di morti potrebbe superare i 4 milioni: l'indagine New York Times

In India il numero reale di morti potrebbe superare i 4 milioni, mentre i dati ufficiali sottostimerebbero le cifre dei decessi. Lo scrive il New York Times, che ha interpellato oltre una decina di esperti per tracciare una stima più realistica delle vittime indiane del Covid. I dati ufficiali aggiornati a martedì riferiscono di oltre 307mila decessi e circa 27 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. In realtà, scrive il Nyt, tenendo conto di vari fattori, nello «scenario peggiore» i morti potrebbero essere in realtà «4,2 milioni». Lo «scenario prudente» prevede invece «600mila decessi», il doppio del numero ufficiale, mentre lo «scenario più probabile» indica un numero di morti pari a «1,6 milioni». Anche in Paesi con sistemi di tracciamento più efficaci di quelli adottati in India, il numero dei decessi, rileva il Nyt, è probabilmente molto più alto del dato ufficiale. Venerdì scorso, un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità stimava che il numero globale delle vittime del Covid-19 potrebbe essere dalle due alle tre volte più alto di quello ufficiale.

APPROFONDIMENTI LA RICHIESTA India, il governo chiede ai social di eliminare ogni riferimento alla... I DATI India, oltre 300 mila decessi da Covid-19 da inizio pandemia

India, il governo chiede ai social di eliminare ogni riferimento alla variante indiana

In India, il rischio che il numero delle vittime sia stato sottostimato è molto più marcato, per ragioni tecniche, culturali e logistiche. Gli ospedali, sottolinea il Nyt, sono oltre il limite delle loro capacità e molti decessi da Covid avvengono a casa, specialmente nelle aree rurali, finendo per essere ignorate dalle statistiche ufficiali. Inoltre, la scarsità di test impedisce di determinare le cause esatte dei decessi. Anche in epoca pre Covid, in India 4 decessi su 5 non venivano indagati da un punto di vista medico. Infine, per ragioni culturali, molte famiglie non desiderano rivelare pubblicamente che i loro cari sono morti a causa del coronavirus.

I DATI DEL CONTAGIO - Il governo indiano ha riferito oggi di 211.298 nuovi casi di contagio da Coronavirus e 3847 decessi per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, con un totale di 27.369.093 di casi di positività e 315.235 decessi da inizio pandemia. Si tratta del secondo giorno consecutivo in cui il numero di casi supera i 200mila dopo che martedì erano risultati al di sotto di questa soglia per la prima volta dopo un mese. Un periodo che ha fatto registrare, per tre settimane consecutive, più di 300mila contagi quotidiani, e perfino - per quattro giorni - più di 400mila. I casi attivi nel paese sono attualmente 2.419.907, 75.684 in meno rispetto al giorno prima, il totale dei pazienti guariti è di 24.633.951, di questi 283.135 nel corso delle ultime 24 ore.

India, oltre 300 mila decessi da Covid-19 da inizio pandemia