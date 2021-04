Covid India, nuovo record di casi. Arrivano aiuti dagli Usa

Ancora un record, il più triste. Non si ferma la corsa inesorabile dell'epidemia in India, dove nelle ultime 24 ore sono stati 386.452 i nuovi casi registrati e resi noti dal ministero della Sanità di NUova Delhi. Sono invece 3.498 le perone che hanno perso la vita per complicanze.

Il dato aggiornato dice 18.376.524 contagi totali nel Paese dall'inizio dell'emergenza. Secondo gli esperti però i dati sarebbero falsati e i numeri del coronavirus in India sarebbero superiori da cinque a dieci volte. Una situazione che ha spinto tanti a mandare i propri aiuti umanitari. Per ultimi sono arrivati gli aiuti medici dagli Stati Uniti: un aereo militare ha trasportato più di 400 bombole di ossigeno, attrezzature per ospedali e un milione di test Covid.