Covid, in India 96.982 nuovi positivi nelle ultime 24 ore: è record di contagi. Dati allarmanti che portano il totale a 12.686.049 contagi con 165.547 morti dall'inizio della pandemia. Lo riporta il Times of India. A Nuova Delhi, dove si sono registrati 3.548 casi confermati degli oltre 96.000, è stato decretato il coprifuoco dalle 22 alle 5 dopo l'aumento dei contagi. Le misure, ha riportato l'agenzia Ani, resteranno in vigore fino al 30 aprile. È il quarto giorno consecutivo, sottolinea il Times of India, che a Nuova Delhi vengono accertati più di 3.500 nuovi casi di Covid-19. Nel gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, sono 788.223 i casi attivi e 11.732.279 le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus.

APPROFONDIMENTI SAN DONà Marito e moglie stroncati dal Covid, muoiono a 8 giorni l'uno... LONDRA Johnson oggi annuncia l'uscita dal lockdown: in GB riaperture dal... CAMBIO DI FASCIA Covid. Il Veneto in arancione: dai negozi alla scuola cosa si...

Vaccino New York, da oggi in lista fascia 16-29 anni: i minorenni potranno fare solo Pfizer

Night curfew imposed in Delhi from 10 pm to 5 am with immediate effect READ: https://t.co/BM9lRyQIOT #COVID19 #NightCurfew pic.twitter.com/H8EIj9ggZb — The Times Of India (@timesofindia) April 6, 2021

Lo stato di Maharashtra, quello di Mumbai, resta il più colpito con 47.288 contagi dei 96.982 nuovi casi, scrive The Indian Express. Per giovedì, secondo l'agenzia Pti, è prevista una riunione del premier Narendra Modi con i vertici dei vari stati per discutere della situazione nel Paese e della campagna vaccinale. L' India è il terzo Paese al mondo, dopo Stati Uniti e Brasile, per numero di contagi. Ieri nel gigante asiatico sono stati registrati 103.558 contagi da coronavirus.