Le persone che si sono riprese dal coronavirus potrebbero perdere la loro immunità alla malattia entro sei mesi: lo sostiene una nuova ricerca, proveniente dall'Olanda. «Questo virus potrebbe reinfettare le persone anno dopo anno, proprio come il comune raffreddore», avvisano gli scienziati. Secono lo studio, un paziente è stato colpito dalla malattia 17 volte, circa una volta ogni due anni. L'autrice del focus, la dottoressa Lia van der Hoek, dei Centri medici dell'Università di Amsterdam, ha dichiarato: «La durata dell'immunità protettiva contro il Covid potrebbe essere breve».

Van der Hoek ha poi spiegato: «Potrebbe essere necessaria la cautela quando si fa affidamento su politiche che richiedono l'immunità a lungo termine, come la vaccinazione o l'infezione naturale per raggiungere l'immunità di gregge». I risultati riportati su Nature Medicine coincidono con quelli di un altro team del Regno Unito: si prevede che i paesi temperati affronteranno «ondate multiple di pandemia». Tutti e quattro i ceppi - noti come HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 - causano infezioni del tratto respiratorio. «Le caratteristiche condivise potrebbero essere rappresentative di tutti i coronavirus umani, incluso il Covid-19», hanno scritto i ricercatori.



